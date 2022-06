Torna la Fattoria in Città: laboratori, spettacoli e oltre 40 angoli food

Taglio del nastro, alle 11, per la la 16° edizione della Fattoria in Città che, dopo due anni di sospensione a causa covid, torna con una versione "diffusa" che coinvolge nelle iniziative tutto il centro storico ma anche commercianti e ristoratori vercellesi.

leggi anche: LA FATTORIA RITORNA E SI SPOSTA IN CITTA'

Da giorni la zona di Sant'Andrea, Parco Kennedy, viale Garibaldi e del centro si stanno trasformando per accogliere gli animali, ma anche i laboratori didattici, i punti food, gli spazi espositivi, le aree per le associazioni e il mondo commerciale.

Tra le novità dell'anno ci sono la sfilata di moda prevista per venerdì dalle 19 alle 22 in via Vittorio Veneto, le fontane danzanti di sabato, alle 21,30 in piazza Cavour e la silent disco, sempre di sabato, dalle 21 a 24 in corso Libertà, all’angolo con via Crispi. Sempre per il comparto intrattenimento, sono previsti anche cinque punti musica: in viale Garibaldi, in via Veneto angolo corso Libertà, via Cavour, piazza Cavour e piazza Massimo d’Azeglio, dove sono previsti concerti già a partire dalla serata di martedì.

«La scelta di Ascom - è stato detto dal presidente Angelo Santarella alla presentazione dell'evento - è stata quella di coinvolgere il più possibile le attività commerciali vercellesi. Questa festa dev'essere un momento di rinascita e ripartenza per tutta la città».

Il programma della kermesse, con aggiornamenti in tempo reale, può essere consultato cliccando QUI