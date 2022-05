La Fattoria ritorna e si sposta... in città. Dopo i due anni di stop causa covid, la 16° edizione della kermesse targata Ascom propone un'edizione speciale che vede Vercelli sempre più protagonista. Protagonista negli spazi che, per quasi una settimana, verranno occupati da stand e manifestazioni, e protagonista negli attori che si mettono in gioco per fare in modo che la manifestazioni sia davvero un volano per il territorio.

Dal 31 maggio al 5 giugno, la città torna ad accogliere gli animali della fattoria ma anche ad animarsi di laboratori didattici (sono già 1650 i bambini iscritti), di punti food (oltre 45 tutti rigorosamente "made in Vercelli"), di musica, spettacoli, allegria.

«Abbiamo bisogno di tornare a stare insieme», dice il sindaco Andrea Corsaro presentando la manifestazione insieme al presidente Ascom, Angelo Santarella e a tutto il suo stato maggiore che, da mesi, lavora sull'edizione del rilancio.

A sostenere l'evento che, in passato, è arrivato a muovere oltre 15mila visitatori, sono vari sostenitori istituzionali - da Atl alla Fondazione Crv (rappresentate dai presidenti Pier Giorgio Fossale e Aldo Casalini), per arrivare a decine di sostenitori privati.

«Fattoria in Città è la più grande manifestazione dell'anno, nata da un'idea di Felix Lombardi e Antonio Bisceglia - dice Santarella -. Le novità dell'anno nascono dall'ascolto dei nostri associati che ci chiedono uno sforzo per portare gente in città. Il format richiama di certo molto pubblico ma non solo: il nostro obiettivo è di fare in modo che le ricadute di questa manifestazione siano sul commercio cittadino ed è epr questo che tutta l'offerta food arriva direttamente dai nostri esercenti, baristi e ristoranti». Un lavoro di coordinamento e collaborazione guidato dal presidente di Fipe Ascom, Jose Saggia, che ha rilevato come «questi anni ci abbiano fatto capire che il futuro è nella capacità di far rete, nella collaborazione tra i professionisti dello stesso ramo e non nell'isolamento».

Al direttore Ascom Andrea Barasolo e soprattutto alla funzionaria Paola Bussi, che da sempre coordina le iniziative, spetta il compito di addentrarsi nei dettagli: l'area intornoalla basilica di Sant'Andrea e la zona di Parco Kennedy sarà dedicata ai laboratori, agli animali e agli stand del volontariato. Attraverso viale Garibaldi, dove troveranno posto le concessionarie, gli stand degli sponsor e una piccola area food ci si addentrerà nel cuore della città: corso Libertà e il centro cittadino dove troveranno posto gli stand del food e i corner musicali. A sottolineare il tragitto ci saranno luminarie e installazioni di cartapesta con il logo della rassegna e animali vari all'esterno dei negozi.

Tra gli eventi sono da segnalare, martedì 31 maggio alle ore 11 l'inaugurazione dietro la basilica di Sant'Andrea; venerdì 3 giugno dalle 19 alle 22, in corso Libertà e via Veneto, la sfilata di Moda promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio & Federazione Moda Italia; sabato 4 giugno dalle 21, in piazza Cavour le "Fontane Danzanti" e, dalle 21 alle 24, la "Silent Disco" tra corso Libertà e Rialto; domenica 5 giugno, in piazza Cavour, ci sarà la Festa dello Sport a cura del Coni.

Il programma è in continuo aggiornamento e può essere consultato al link www.lafattoriaincitta.it