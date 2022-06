Così è nata la supercella temporalesca di sabato - VIDEO

Ripresa dalla webcam di Scenari digitali posizionata alla Capanna Gnifetti, ecco in timelapse la formazione della supercella temporalesca che sabato 28 maggio ha interessato il vercellese con violenti fenomeni di pioggia, grandine e colpi di vento.

Suggestivo e imponente il sistema temporalesco con caratteristiche di supercella dalla terrazza della Capanna Gnifetti e Rifugio Città di Mantova.

Le webcam di Scenari Digitali offrono una finestra virtuale sul territorio e sono utili per osservare, tramite Internet, panorami e processi come, appunto, quelli che riguardano il meteo.

Intanto, le previsioni meteo di Arpa Piemonte per la giornata di martedì segnalano per il vercellese cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con addensamenti più consistenti all'interno delle vallate alpine con schiarite via via più consistenti dal tardo pomeriggio/sera.