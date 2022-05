Biud10 per i bimbi ucraini: l'associazione pagherà le spese del centro estivo ai 50 ragazzini profughi

E' dedicato all'accoglienza dei bambini ucraini in fuga dalla guerra il nuovo progetto di Biud10: «Abbiamo quindi deciso, per il 2022, di concentrare i nostri sforzi in questa direzione - spiegano dall'associazione - e abbiamo pensato a come poter dare un aiuto pratico e concreto a questi bambini, soprattutto durante il periodo estivo quando la scuola sarà terminata. Dopo esserci confrontati con le istituzioni locali e la rappresentante della comunità Ucraina abbiamo pensato di coprire interamente i costi per la fruizione del centro estivo da parte di tutti i bambini ucraini (di età compresa tra i 6 ed i 14 anni) arrivati nella nostra città».

A breve verrà dunque firmata una convenzione con il Comune di Vercelli con cui l'associazione nata in memoria di Andrea Bodo impegneremo a coprire le spese per tutti i 50 bambini Ucraini per la durata del centro estivo, 7 settimane dal 13 giugno al 29 luglio.

L’importo totale che verrà donato da Biud10 per questo progetto sarà di circa 17mila 500 euro.

«Inoltre - concludono da Biud10 - nel caso in cui il Comune decidesse di estendere l’apertura del centro estivo oltre il 29 luglio valuteremo la copertura spese anche per il periodo seguente».