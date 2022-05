Borgosesia, incidente in centro città

Un grande spavento ma, per fortuna, nessuna conseguenza grave per la donna al volante della vettura che, nella serata di martedì, si è capovolta su un fianco dopo aver urtato una paratia a protezione del marciapiede in viale Duca D'Aosta a Borgosesia.

L'incidente, autonomo, è avvenuto poco dopo le 21,30: sul posto, per i soccorsi, è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varallo che si è occupata della messa in sicurezza della vettura e del tratto stradale interessato.

Fortunatamente la conducente unica persona a bordo è risultata illesa.

Intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Borgosesia per i rilievi del caso.