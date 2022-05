Torna "La Fattoria in Città": sei giorni di eventi, musica, enogastronomia

Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, torna "La Fattoria in Città": la storica manifestazione targata Ascom, giunta alle 16° edizione, si ripropone rinnovando il format tradizionale per proporre un evento nuovo, tutto da scoprire. La Fattoria 2022 sarà infatti “diffusa”: partendo dalla storica location della basilica di Sant’Andrea e dei giardini di Parco Kennedy, si estenderà in viale Garibaldi per abbracciare tutto il centro storico e oltre. Dal 31 maggio al 5 giugno Vercelli tornerà a vivere un grande evento che, da sempre, ha richiamato visitatori e curiosi ben oltre i confini cittadini.

«I contenuti e le attrazioni per i visitatori saranno come sempre molteplici - anticipano da Ascom -: dalle aree dedicate ai più piccoli con animali, luna park, laboratori didattici, alla musica e agli spettacoli, alla cultura e al sociale fino all’enogastronomia, organizzata quest’anno con oltre 40 punti di somministrazione, gestiti per la maggior parte direttamente dagli esercenti vercellesi che, per i sei giorni dell’evento, trasformeranno i propri esercizi in “punti Street Food Fattoria” deliziando i palati di grandi e piccini con un’offerta enogastromica particolare e sfiziosa».

L'obiettivo, come sempre, è creare un evento che possa avere ricadute positive per il commercio cittadino: «La nuova collocazione delle aree di somministrazione, musica ed eventi verso il centro della città porterà a un coinvolgimento diretto degli esercizi commerciali - aggiungono da Ascom - con l’obiettivo di creare un flusso di visitatori costante e supportare la ripartenza del comparto economico cittadino, dopo due anni difficili».

I dettagli del programma verranno resi noti nei prossimi giorni: «La connotazione della Fattoria in Città - concludono da Ascom - resta quella di voler creare un evento capace di coinvolgere sotto diverse forme numerosissime realtà locali partners e sponsor, che hanno confermato la storica collaborazione e proposto nuove sinergie».