Sono stati tutti prosciolti i dirigenti e le società finiti nel mirino della Procura federale nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze.

Escono a resta alta dalla vicenda anche i dirigenti della Fc Pro Vercelli 1892: «Il Tribunale federale ha prosciolto la Società e i suoi amministratori dalle accuse mosse a riguardo di presunte plusvalenze contrarie alla Normativa Federale - si legge in una nota della società -. A tal fine la Pro Vercelli ringrazia i legali Christian Peretti e Alex Casella per l’impegno profuso per tutelare le ragioni della Società».

La Pro, che aveva sempre ribadito la correttezza del proprio operato, era finita nell'inchiesta per la trattiva relativa al calciatore De Marino. Nei confronti della società era stata chiesta un'ammenda di 23mila euro oltre a sqwualifiche si 9 mesi e 20 giorni di squalifica per la vicepresidente Anita Angiolini e di 9 mesi ciascuno per il presidente Franco Smerieri e per l'ad Paolo Pinciroli.