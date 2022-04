Qui Trieste: 1 a 1 dopo 45 minuti.

Aveva ragione Lerda, nelle dichiarazioni pre partita: la classifica della Triestina è bugiarda. È una squadra con elementi esperti (Crimi, Volta, Trotta) in grado di mettere in crisi chiunque. E la Triestina, in questo primo tempo, ha spesso dominato ed è passata, meritatamente, in vantaggio. Ma a dieci dal termine Panico ci ha messo una pezza, dopo un'azione insistita di Bruzzaniti. 1 a 1.

Possesso palla dei padroni di casa, la Pro si affida alle ripartenze: lanci lunghi per Panico, oggi ispirato.

PRIMO TEMPO

4': primo acuto, è dei padroni di casa: azione che si sviluppa sulla sinistra, palla che arriva a Calvano, palla fuori.

5': sberla da fuori area di Trotta, risponde Valentini con tuffo, palla deviata in angolo. Primo acuto della partita. 1T

9': lancio smarcante di Belardinelli per Panico che s'invola, l'attaccante, solo davanti a Offredi, porge a Rolando che, solo, davanti alla porta sguarnita, incredibilmente mette a lato. 1T 1P

13': Rolando smarca Panico, tiro senza pretese, para Offredi.

21': altra bella parata di Valentini su conclusione velenosa di St Clair. 2T 1P

23': altra azione dei locali che si sviluppa sulla sinistra (dove si distingue l'esterno Galazzi, che fa penare Bruzzaniti) e si conclude con un tiro improvviso di Trotta, palla fuori.

Più Triestina che Pro. La squadra di Lerda si affida sui lanci lunghi per sfruttare la velocità di Panico. Come aveva previsto Lerda c'è da soffrire.

27': punizione dalla sinistra di St Clair. Palla violenta, una deviazione beffa Valentini. Triestina in vantaggio.

32': Crialese smarca alla perfezione Comi, palla a Belardinelli, tiro angolato, neutralizza Offredi.

36': azione insistita di Bruzzaniti sulla sinistra, che penetra in area, perde palla, la riconquista, rimpallo, palla a Panico che, smarcato, non perdona: 1 a 1.

Tre di recupero.

45': Procaccio supera Minelli in velocità, grande intervento di Valentini, che chiude in uscita. Merita un plauso Minelli, comunque, che ha comunque disturbato l'avversario.

SECONDO TEMPO



Il Tabellino

TRIESTINA - PRO VERCELLI 1-1

Marcatori: St Clair (T) al 27'; Panico (Pvc) al 36';

TRIESTINA: Offredi; Rapisarda, Volta, Lopez; Galazzi, Calvano, Crimi, Sarno, St Clair, Procaccio; Trotta. Panchina. Martinez, Linussi, Bova, Zanchetta, Iotti, Petrella, Baldi, Esposito, Visentin, Iacovoni. All. Bucchi.

PRO VERCELLI: Valentini; Minelli, Cristini, Auriletto; Bruzzaniti, Belardinelli, Vitale, Crialese; Rolando, Comi, Panico. Panchina. Rizzo, Rendic, Masi, Bunino, Della Morte, Jocic, Louati, Clemente, Rizzo, Iezzi, Secondo, Gatto. All. Nardecchia (Lerda squalificato).

Arbitro: Mattia Pascarella, sezione di Nocera Inferiore

Ammoniti: Belardinelli (Pvc), Galvano (T)