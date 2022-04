Nardecchia: «Un plauso ai tifosi, noi abbiamo fatto troppo poco»

«Penso che la Triestina abbia sfruttato al massimo le occasioni avute. Noi, per colpa nostra o sfortuna, non siamo riusciti a sfruttare al meglio quello che abbiamo creato. La partita è stata combattuta, giocata su un campo abbastanza grande e con molta intensità» dichiara, a margine della sconfitta contro la Triestina, il portiere Alex Valentini. L’estremo difensore della Pro Vercelli poi prosegue: «Torniamo a casa con un risultato pesante, ma la prestazione c’è stata. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare le occasioni».

La prossima partita sarà importante?: «A questo punto le partite sono tutte importanti, torneremo in campo per fare punti e per arrivare il più in alto possibile in classifica in vista dei playoff. L’importante, ora, è ripartire».

A dire la sua è stato poi anche Mister Massimiliano Nardecchia che ha risposto alle domande dei giornalisti. Mister, gara difficile e risultato pesante, come commenta?: «Oggi non abbiamo fatto una buona prestazione, siamo mancati sotto tanti aspetti: soprattutto rabbia, anima e voglia di fare. Potevamo fare di più, in quello che era uno scontro diretto determinante per la classifica finale. Ci dispiace molto, ma oggi non abbiamo fatto una prestazione brillante. Complimenti alla Triestina, che ha avuto più rabbia di noi e ha fatto sua la partita».

I tifosi?: «Un applauso ai nostri tifosi, che ci hanno seguiti fino a Trieste e ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Abbiamo fatto troppo poco per dire la nostra in uno scontro diretto così importante».