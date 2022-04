Lerda: «Ancora tre partite: saranno tre finali»

Prima domanda prima della partenza per Trieste, mister Lerda: come sta la squadra? Infortuni?

«A parte gli infortuni pregressi, questa settimana Macchioni ha riportato una contusione, quindi non ci sarà. Gli altri stanno bene. Formazione? Gioca chi sta meglio. Adesso i punti in palio sono pesanti... mancano solo tre partite, sono tantissime... Noi dobbiamo fare il massimo, ogni partita è una finale ma non solo: deve essere un allenamento ai play off»

Prima della gara contro il Padova aveva detto: non è solo una partita, è un test per capire come affronteremo gli impegni futuri, insomma i play off.

«Le sconfitte non portano autostima, ma contro il Padova abbiamo dimostrato che ci siamo. Certo, preferivo vincerla... ma la prestazione è stata convincente e la squadra è in crescita».

Domani non sarà una partita facile.

«La Triestina ha una rosa competitiva, ha giocatori molti esperti, a inizio anno era data per favorita. È nei pressi della nostra classifica, noi cercheremo di tenerla a bada. Sicuramente incontreremo difficoltà, come in ogni partita, del resto.»

Domande su alcuni singoli. Jocic?

«Purtroppo ha avuto meno minutaggio. È cresciuto molto, sono convinto che quando sarà chiamato in causa darà il suo contributo.»

Belardinelli sembra aver ritrovato la forma.

È stato bloccato dalla pubalgia e da un intervento all'ernia. È un mese che ha ritrovato la forma, adesso è un giocatore che sta facendo molto bene, come tutta la squadra. Direi che è più fresco, perché non ha disputato molte partite. Insomma, ha molto da dare.