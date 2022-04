Incidente in casa, intervengono i Vigili del Fuoco

Momenti di paura, a Varallo, per una persona che si è infortunata in casa e restando bloccata a terra mentre sul fornello acceso c'era cibo in cottura.

In soccorso è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia: intorno alle 20,30, il personale si è introdotto nell'appartamento tagliando le inferriate con l'utilizzo di una cesoia idraulica, prestato le prime cure, coadiuvando i sanitari che hanno fatto gli accertamenti con medico: al momento dell'interento la persona risuyltava cosciente.

I locali sono poi stati messi in sicurezza.