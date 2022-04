Fuori strada con l'auto tra Ronsecco e Lachelle

Incidente, nella tarda serata di venerdì, a Ronsecco, dove una vettura è uscita di strada finendo in un fosso a lato della carreggiata.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, sulla provinciale 30 nel territorio di Ronsecco verso Lachelle: per i soccorsi è stata fatta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli: all'arrivo l'occupante era già uscito dall'auto, che veniva messa in sicurezza, così come il tratto stradale interessato dall'incidente. Sul poso i carabinieri per i rilievi sulla dinamica.