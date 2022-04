Pro Vercelli - Padova: ingresso gratuito per i bambini di elementari e medie

Sabato pomeriggio i bambini delle scuole elementari e medie cittadine entreranno gratis allo stadio Silvio Piola, in occasione della partita Pro-Vercelli Padova, grazie al progetto “La Scuola allo Stadio”, promosso dalla F.C. Pro Vercelli 1892 in collaborazione con il Comune, il Comitato

Regionale Coni Vercelli e l’Associazione Itaca. Una bella occasione, per i più piccoli, di vedere una partita di cartello che oppone i ragazzi di mister Lerda, attualmente sesti, alla seconda della classe. E, ovviamente, di sostenere i padroni di casa in una giornata importante nella corsa verso i playoff.

A presentare l'iniziativa sono stati i delegati della società, Sebastiano Regis, Stefano Vercellotti e Vittoria Marando, insieme all'assessore comunale allo Sport, Mimmo Sabatino e a una delegazione di calciatori della prima squadra, che hanno visitato le scuole per invitare personalmente i ragazzi allo stadio.

«Sono soddisfatto di aver partecipato a questo progetto e felice di aver visitato di persona le scuole dove ho trovato bambini entusiasti – spiega Sabatino - l’intento è quello di far conoscere e far affezionare i giovani vercellesi alla mitica Pro-Vercelli, coinvolgendoli in un contesto particolare e unico, ossia quello di una partita di calcio vista allo stadio, dove si impara anche ad avere comportamenti responsabili e consapevoli nel sostenere dagli spalti i giocatori».

«Siamo entusiasti di questo progetto, i bambini rappresentano il futuro e vedere tanti giovani sugli spalti coinvolti a tifare le Bianche Casacche ci da entusiasmo e forza – spiega la vice presidente della F.C. Pro Vercelli 1892 Anita Angiolini - il senso di appartenenza per questa gloriosa Società è da insegnare e trasmettere, dobbiamo partire facendo respirare loro l'atmosfera dello Stadio. Spero vivamente che questo coinvolgimento possa avere un seguito e non si limiti ad una sola occasione».

«Sono molto contenta che i ragazzi abbiano risposto in gran numero al progetto – aggiunge la delegata

Provinciale del Coni di Vercelli, Laura Musazzo – posso ritenermi molto soddisfatta che questa iniziativa cui tengo particolarmente prosegua, è molto importante che i ragazzi si affezionino alla Pro Vercelli che per noi è una tradizione storica».

«La volontà di coinvolgere i ragazzi e i giovani in nuovi momenti e spazi di aggregazione ha fatto

convergere le attenzioni della Pro e quelle di Itaca - dice il presidente dell’associazione, Gabriele Cortella - è l'inizio di una bella collaborazione che aiuterà anche le realtà sportive giovanili a rafforzare la propria proposta educativa».