Torazzo, presidente HV: "Al primo anno di A1 ci siamo tolti molte soddisfazioni. Per il prossimo, l'obiettivo è l'Europa"

Il presidente di Engas Hockey Vercelli, Gianni Torazzo, fa il punto sulla stagione in corso e rivela le idee chiare della società per il futuro durante la conferenza stampa tenutasi al bar Principe.

Torazzo inizia con uno sguardo d’insieme: “Un ringraziamento agli sponsor perché senza il loro apporto noi non avremmo potuto fare ciò che abbiamo realizzato in soli tre anni di vita della società: vincere due campionati e disputare ora un solido primo anno di A1. Tutti ci davano come una squadra che sarebbe retrocessa e invece ci siamo tolti molte soddisfazioni, battendo i campioni d’Italia del Lodi e giocando alla pari con tutti i grandi protagonisti della massima serie. Purtroppo, con l’assenza di Nico Ojeda abbiamo perso un giocatore fondamentale, cosa che non ci ha permesso di arrivare ancora più in alto in classifica, perchè con lui la squadra girava al massimo”.

Mancano ancora quattro partite per la conclusione della regular season di A1: “Sì, la prima è la trasferta con il Sandrigo (questa sera alle 20.45, ndr), ma siamo un po’ menomati: Maniero non ci sarà perché è stato colpito da tre pallinate e non riesce a camminare, poi avremo il Valdagno in casa, partita che dovremo cercare di vincere. Infine, gli incontri con il Sarzana e il Correggio, quindi finiremo il campionato alla grande”.

Il presidente di HV si proietta alla stagione futura: “Facciamo un passo alla volta: il primo è la salvezza, il prossimo anno vogliamo tentare l’ingresso in Europa. Sarà dura, però arriveranno giocatori adeguati a questo obiettivo, anche perché dobbiamo sostituire quelli che ci lasceranno. Metteremo insieme una squadra agguerritissima e consapevole del traguardo a cui punteremo, sono convinto faremo grandi cose”.

Mister Sergi Punset rivestirà un ruolo centrale nell’assemblare il nuovo organico: “Sì, Punset è molto conosciuto in Spagna, Portogallo e Francia e ci ha dato alcune dritte che il nostro DS Davide Costanzo, con l’apporto mio e del vice presidente Alvise Racioppi, riuscirà di certo a concretizzare”.