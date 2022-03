Pagelle Pro Vercelli (pareggio con la Pergolettese)

VALENTINI: 6

Un pomeriggio tutto sommato tranquillo. Poteva uscire sul gol? Dico forse, dico più no che sì.

MINELLI: 5,5

Gara in affanno, troppo veloci le puntate offensive degli avanti ospiti, sulla sua zna di competenza.

CRISTINI: 6

Alcune belle chiusure, alcuni bei lanci. Il colpo di testa è la sua specialità, ma sul gol di Scardina non era la sua la zona di competenza.

AURILETTO: 6

Buona gara, nella ripresa insiste nel proporsi, con la consueta generosità. Poco lucido quando si ritrova a tu per tu con Soncin.

CLEMENTE: 5,5

Non parte male, soprattutto in fase di possesso palla. Le grane, per lui, sono in fase difensiva, Lerda gli aveva affidato la zona di Morello, che è una scheggia.

LOUATI: 6,5

Una conferma, un gran bel mediano: tanta corsa e piedi buoni.

VITALE: 5,5

Quando accende la lampadina illumina il gioco della Pro. Oggi la lampadina un po' di volte si è spenta.

CRIALESE: 6

Sappiamo che i giocatori in gradi di risolvere con tiri dalla grande distanza sono due: Emmanuello, che però porterà le stampelle per un po', e lui, che oggi ha colpito una traversa con un tiro di rara bellezza. Prezioso nelle due fasi, oggi meglio in quella propositiva.

DELLA MORTE: 5,5

Giornata non delle migliori.

PANICO: 7

Oltre al gol, grandi ripartenze. Il migliore, oggi.

BRUZZANITI: 6,5

Niente male come terzo d'attacco sulla mancina.

LUCA RIZZO: 6

Meglio rispetto alle ultime uscite.

GATTO: 6,5

Con la palla al piede può sempre fare danni.

BELARDINELLI: 6

Gioca con generosità e cerca la rete di testa.



BUNINO: 6

Non poteva fare di più. E' già tanto che si sceso in campo e abbia lottato.

ROLANDO: n.g.

LERDA: 7

Questa Pro Vercelli è una squadra proletaria. Deve sudare, partita dopo partita. Sapeva che con la Pergolettese sarebbe stata dura, e in effetti la Pergolettese ha giocato un bel calcio mettendo in mostra giocatori di valore. Il punto è comunque un punto guadagnato. E comunque: le assenze di Iezzi e - soprattutto - di Comi oggi si sono fatte sentire.