Dopo l'incidente si mette in salvo guadando il canale

L'allarme è scattato poco prima delle 14,30 quando una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta nel Comune di Rovasenda per la segnalazione di un incidente stradale. Giunto sul posto il personale è stato informato che il conducente si era allontanato autonomamente guadando il canale presente in prossimità della cascina San Felice.

Lo hanno cercato per quasi un'ora e ritrovato, sfinito e in stato confusionale, accasciato lungo l'argine che aveva raggiunto guadando a nuoto un canale, nei pressi della Cascina San Felice. Un uomo è rimasto ferito, nel pomeriggio di venerdì a Rovasenda, dopo essere finito fuori strada con l'auto nelle campagne che circondano il paese.

Raccolte le informazioni i Vigili del Fuoco hanno effettuato una ricerca guadando il canale in questione per una lunghezza approssimativa di 2 chilometri; intorno alle ore 15,25 il personale ha ritrovato l'automobilista, accasciato lungo l'argine, in stato confusionale. Si applicavano tecniche di primo soccorso per spostare il ferito verso l'ambulanza giunta nel frattempo sul posto.