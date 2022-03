Ferita e bloccata nell'auto: incidente all'alba di domenica

Incidente, all'alba di domenica, all'altezza dell'area industriale di Quarona: per cause al vaglio delle forze dell'ordine una vettura, sulla quale viaggiava una donna, è finita fuori strada, terminando la propria corsa contro un muretto di cinta di uno dei capannoni della zona.

Per estrarre la conducente, ferita e bloccata tra le lamiere, è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Varallo: allertati intorno alle 5 del mattino, il personale si è occupato del primo soccorso, affidando poi la donna ai mezzi del 118 che hanno trasportato la conducente al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgosesia, dove è stata ricoverata in codice giallo. Completamente distrutta la vettura sulla quale viaggiava.

Successivamente si è proceduto ai rilievi e alla messa in sicurezza del tratto stradale.