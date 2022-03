In agitazione i lavoratori Fidelitas: a rischio la sede vercellese

Manifestazione di protesta dei lavoratori Fidelitas che, all'improvviso, hanno ricevuto la notizia che l'azienda avrebbe soppresso il trasporto valori, la sala e la centrale operativa della filiale di Quinto. «Togliendo tutti i servizi - commentano lavoratori e sindacalisti - il rischio è che Vercelli diventi poco più che un deposito mezzi».

Venerdì mattina, in divisa, una cinquantina di addetti si sono schierati sul marciapiedi davanti alla Prefettura per chiedere attenzione e rispetto: al loro fianco i sindacalisti di tutte le sigle che poi hanno accompagnato una delegazione di lavoratori negli uffici di via San Cristoforo per un incontro al quale, in streaming, ha partecipato anche l'amministratore delegato di Fidelitas.

Dal dirigente hanno ascoltato le difficoltà che l'azienda sta affrontando e che hanno portato alla decisione di trasferire i servizi dalla sede vercellese, ma hanno anche chiesto l'apertura di un tavolo tecnico per discutere le posizioni dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro di Fidelitas sul territorio.

Lo stato di agitazione resta: per lunedì 14 marzo si attendono novità, altrimenti i lavoratori valuteranno altre iniziative di protesta.