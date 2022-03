Franco Lerda: «Siamo arrivati a un momento delicato, importante»

«Finalmente una settimana tipo, normale. Abbiamo lavorato bene, purtroppo domani non ci saranno gli squalificati Masi e Auriletto, e non avremo ancora Bunino, infortunato. Ma gli altri stanno bene, anche Cristini che ha avuto qualche acciacco, e sono a disposizione» dice Franco Lerda alla vigilia del match interno contro la Pro Patria.

Pro Patria che, proprio questa settimana, ha cambiato allenatore (i nuovi tecnici sono Massimo Sala e Giuseppe Le Noci -ndr).

Lerda: «È già successo. Noi, come dico sempre, la gara l'abbiamo preparata su noi stessi. Chiaro, non sappiamo come giocheranno, ma abbiamo preparato diverse soluzioni per affrontare la Pro Patria. Che è una squadra fisica, che si difende con tanti uomini. Puntano sulla ripartenze, in mezzo al campo hanno giocatori esperti. Ci aspetta, come sempre, un test importante».

Problemi in difesa, ma anche davanti; fortuna che Comi è in forma. Mancherà, però, Bunino.

«Che è una pedina importante, per noi. Ma chi c'è sta bene, non menziono mai gli assenti; certo, se qualcuno mi dice che siamo in “abbondanza” dico che non è così».

«Siamo arrivati a un momento delicato, importante – dice ancora il tecnico -.Le ultime partite danno un'impronta decisiva a quanto fatto in precedenza. In queste ultime nove partite dobbiamo schiacciare l'acceleratore.»

Magari sarà una bella partita, con il bel tempo che potrebbe portare più pubblico.

«Certo. I ragazzi daranno del loro meglio, come hanno sempre fatto da quando sono qui.»