Furti a raffica e condanne: dai domiciliari finisce in cella

Il suo curriculum spazia dai furti ai danni degli esercizi commerciali, ai furti in abitazione e in cascina fino ai furti di energia elettrica. Un "vizietto" mai perso da un 39enne vercellese che, martedì pomeriggio, è finito in manette, arresto dalla Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

L'uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, si era già reso colpevole di una serie di furti commessi in questo capoluogo dall’anno 2013 all’anno 2015 ed era già stato condannato per fatti analoghi precedenti. Sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato poi raggiunto da ulteriori condanne che hanno portato l’autorità Giudiziaria di Vercelli a sospendere la misura alternativa alla detenzione domiciliare, emettendo nei confronti dell’uomo un provvedimento di carcerazione.

Martedì gli Uomini della Squadra Mobile hanno raggiunto il vercellese nella sua abitazione, arrestandolo e associandolo alla locale casa circondariale.