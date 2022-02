Avevano 65 e 68 anni le vittime del terribile schianto - FOTO

Sono due uomini di 65 e 68 anni, Angiolino Pedersani di Caresana e Valerio Pellegrini di Candia Lomellina, le vittime del terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì all'altezza della Cascina Scarampa, tra Caresana e Pezzana. Pedersani era conosciutissimo in paese e anche a Vercelli dove aveva avuto una carrozzeria. Lascia moglie e due figli.

Secondo le prime informazioni viaggiavano ciascuno a bordo di una moto di grossa cilindrata: per cause ancora in via di definizione, si sono schiantati frontalmente contro una vettura che proveniva in senso opposto lungo la provinciale 4. Un impatto devastante: per tentare un disperato soccorso è stato fatto atterrare anche l'elicottero ma entrambi i motociclisti sono spirati mentre i sanitari tentavano di rianimarli.

Uno dei due uomini che hanno perso la vita era residente ia Caresana, l'altro viveva un centro della vicina lomellina. Entrambi erano appassionati motociclisti.

Per le conseguenze dell'incidente si è sprigionato un incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco; i mezzi si soccorso sono ancora al lavoro; sul posto i sanitari con 2 ambulanze e l'elisoccorso, la Polizia stradale e i Carabinieri.

La provinciale è tuttora chiusa al traffico e il personale è al lavoro per i rilievi e per ripristinare le condizioni di sicurezza.