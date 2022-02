Pallacanestro femminile Vercelli: risultati delle giovanili

Campionato Under 17 - Girone A qualificazione

RECUPERO

1a giornata di ritorno

Sabato 12.2.2022 ad Alice Castello – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli – Arona Basket 39-55

(parziali: 14-13; 21-36; 33-40)

Tabellino PFV: Cafasso; Carrozza 8; Dutto 10; Fiore; Giorgi 5; Nicolotti; Pintonello E. ; Rizzato 18; All.re Francesco Rimedio

Passo falso casalingo per le Under 17 di Frank Rimedio che sono state sconfitte sul terreno amico di Alce Castello per 39-55 dall’Arona Basket.

Le padrone di casa hanno dovuto ancora una volta scendere in campo a ranghi ridotti (in otto) per le note vicende di questo periodo senza neppure poter esser supportate dalle Under 15 che giocavano in contemporanea a Vercelli, né dalle due compagne della classe 2005 in forza al gruppo Under 19, perché attualmente infortunate.

Nonostante questo le giovani agli ordini di Rimedio partivano bene (14-13 al 1° quarto) tenendo botta fintanto che i pochi cambi a disposizione lo consentivano ma poi cedendo un po’ a causa del venir meno della necessaria lucidità (21-36 a metà gara).

Nella ripresa, però, le padrone di casa si riprendevano in parte e rientravano in partita al 30’ (33-40.), pagando peraltro dazio, per lo sforzo effettuato, nell’ultimo periodo, in cui le aronesi ristabilivano le distanze raggiunte al 20’.

Viste le condizioni in cui si è affrontata la gara, coach Rimedio alla fine era moderatamente soddisfatto della prestazione di tutte le sue, elogiando in particolare la prova di capitan Rizzato (18 punti).

CAMPIONATO UNDER 15

Girone di qualificazione - Girone A

7^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 12.2.2022 – Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Pallacanestro Ciriè 49-56

(parziali: 7-8; 22-22; 34-40)

Tabellino PFV: Bari H. 6; Dikrane 7; Giuliani 2; Prinetti 19; Dipace 3; Haxhiasi; Nicosia 11, Torazzo ; Panelli 1; Fall; Cavalli, Trotti..

All.re : Gianfranco Anastasio

Sfortunata prova per le Under 15 della PFV, sconfitte fra le mura amiche dalla Pallacanestro Ciriè per 49-56 al termine di una discreta partita, tirata per tutti i 40’ minuti e condotta sempre spalla a spalla con le avversarie.

Dopo il 7-8 del primo quarto, a metà gara il risultato era di 22 a 22, a testimonianza del fatto che le due squadre si equivalevano e nessuna riusciva ad allungare sull’altra.

Nel terzo periodo invece le ospiti riuscivano a compiere una mini fuga (34-40 al 30’) che alla fine sarebbe risultata decisiva per aggiudicarsi il match.

Il motivo principale della sconfitta subita dalla PFV va ricercato nei tantissimi, troppi, errori in fase conclusiva e nelle molte palle perse in modo banale che hanno finito per favorire le avversarie, unite ad alcune disattenzioni fatali in difesa. Questi presupposti hanno fatto sì che le ragazze vercellesi non riuscissero ad agganciare nel punteggio quelle di Ciriè nell’ultimo quarto, pur lottato alla pari delle avversarie e con molta determinazione.

A fine gara coach Anastasio era un po’ deluso dalla prova delle sue costellata di troppi errori banali e da qualche isterismo individuale che ha inciso sul rendimento della squadra.

Da rimarcare il fatto che per la seconda gara consecutiva le Under 15 vercellesi hanno potuto schierare 12 giocatrici a disposizione del tecnico, quarantene e compiti di scuola pesanti permettendo: anche questa, a suo modo, è crescita.