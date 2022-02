Engas Hockey Vercelli costruisce il 2023: nuovo general manager e ingresso sponsor

Presso la concessionaria Ford Sacar, Engas Hockey Vercelli ha illustrato i propri programmi per la stagione futura. Basi poste già a febbraio, a conferma dello sguardo lungimirante della società: una visione dinamica, sempre in movimento.

Alvise Racioppi, vice presidente HV, illustra le decisioni già prese: “Partiamo ora per sviluppare la prossima stagione: sarà ricca di nuovi ingressi, soprattutto di sponsorizzazioni di rilevo, rapportati alla nostra realtà, provenienti dall'Emilia Romagna. Avremo un nuovo general manager: Marta Ferretti che poi, nel più breve tempo possibile, entrerà anche nel Consiglio. Aiuterà economicamente la società e porterà il suo contributo anche a livello di relazioni e rapporti con i giocatori”

Evidente che le basi del progetto siano orientate alla crescita: “La società non deve essere ostaggio di personalismi, infatti da sempre abbiamo un azionariato popolare. La nostra cifra distintiva è che ogni anno si può crescere anche grazie alla capacità delle persone di apportare la propria esperienza. Siamo una realtà in progresso costante: in due anni e mezzo abbiamo vinto due trofei di Coppa Italia e ottenuto due promozioni. In A1 siamo già in finale di Coppa Italia e mancano pochi punti alla salvezza. Quindi, a metà della nostra prima stagione nella massima serie, sono già stati raggiunti gli obiettivi prefissati”

Coinvolgere i giovani è desiderio di sempre e linea confermata: “Vogliamo lavorare con loro e ne abbiamo fatti crescere. Adesso siamo un po’ bloccati a causa di infortuni, ma può capitare a chiunque. Non ci fermeranno questi ostacoli e andremo sempre avanti. Un dato assai significativo è che tutte le società più importanti stanno cercando i nostri giocatori, cosa che non accadeva negli anni precedenti. “

In quadro così positivo e bilanciato nel suo complesso, stona l’incognita Palpregnolato. Ancora Racioppi: “Andare a giocare fuori Vercelli per una società piccola come la nostra non ci aiuterebbe, sarebbe una grande difficoltà a livello logistico. Il Comune lo sa e si sta impegnado: ha compiuto un grosso investimento: nessun altro Comune in Italia ha fatto altrettanto per un palazzetto di pattinaggio. Per questo va ringraziato e penso stia facendo di tutto per non metterci in difficoltà. Una proposta potrebbe essere di effettuare i lavori a step. L’ufficio tecnico che è competente di certo sta parlando con le aziende coinvolte: la politica si sta muovendo, non siamo lasciati in balia del caso.”

Stasera la parola ritorna alla pista con la 18° giornata di campionato di Serie A1 con HV impegnato sul campo del Monza. Diretta su FISRTV.