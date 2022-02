Universitario 23enne denunciato per spaccio

Mercoledì pomeriggio, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cigliano ha controllato il conducente di un’utilitaria che durante le fasi dell’identificazione appariva alquanto nervoso. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere all’ispezione del mezzo, rinvenendo nel vano porta oggetti un involucro di cellophane contenente 5 grammi di stupefacente del tipo marijuana. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire in camera da letto due barattoli in vetro contenenti complessivamente 105 grammi del medesimo stupefacente

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e F.G. 23enne di Livorno Ferraris, celibe, studente universitario, è stato accompagnato in caserma e al termine degli accertamenti è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.