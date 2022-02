Italexit Vercelli: depositate le denunce contro i decreti in materia di vaccini e green pass

Alcuni dei cittadini in coda davanti al Comando provinciale dei Carabinieri

Italexit con Paragone - Vercelli ha partecipato all'iniziativa nazionale contro le disposizioni del Governo in materia di obbligo vaccinale e green pass, depositando, alla Caserma dei Carabinieri di via Gioberti, la denuncia stilata dall'avvocato Marco Mori contro il Governo Draghi.

Una cinquantina i cittadini che hanno depositato copia della denuncia contro i decreti del Governo Draghi. «Come Italexit Vercelli - si legge sulla pagina Facebook del gruppo - rivendichiamo la libera scelta, difendiamo il diritto al lavoro e contrastiamo l’infame tessera verde che crea cittadini di serie A e serie B senza avere un briciolo di fondamento scientifico». Dai partecipanti è arrivato anche un ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno ricevuto e protocollato i documenti.

La consegna delle denunce è avvenuta, sabato mattina a partire dalle 10, in contemporanea in tutte le città italiane in cui sia presente il movimetno

A sostegno delle istanze di Italexit si è anche mosso un gruppo di amministratori locali che, nel vercellese, ha come riferimento il consigliere comunale di Tronzano Andrea Messano che, in proposito, aveva già firmato e diffuso le richieste del gruppo a sostegno della libertà di scelta e contro il green pass.