Grande giornata per Saro e Modesto

Grande giornata per il Crotone, che strappa un pareggio sul campo del Parma, per mister Francesco Modesto, che dopo essere stato richiamato ha trasformato il Crotone (un pari e due pareggi) e per Gianluca Saro, oggi all'esordio in serie B.

Il battesimo in B Gianluca Saro difficilmente lo dimenticherà: a difendere la porta del porta del Parma c'era infatti Gianluigi Buffon, 44 anni, 23 in più di Saro, ma all'altezza di questo campionato.

Dopo pochi minuti, la prima grande parata di Saro, su tiro ravvicinato di Man.

Ma al 37' il Parma passa con una magia del fantasista Vazquez che segna con una punizione di rara fattura: palla carica d'effetto che finisce sul sette alla destra di Saro, toccando il palo interno.

Ma il Crotone di Modesto, Saro e Awua non molla. Nella ripresa, anche grazie ai cambi del mister, che ha gettato nella mischia diversi neo acquisti il meritato a pareggio, a un minuto dalla scadere. La rete del pareggio è firmata dall'attaccante Marras, appena ingaggiato dalla squadra calabrese.

Buona la prova di tutta la squadra, a cominciare dalla difesa, per proseguire con Kargbo e soprattutto con Estevez, capitano e anima del Crotone.

Un pari che per il Crotone fa classifica ma anche morale. È una squadra completamente rinata, nel segno del gioco ad alta intensità che vuole Francesco Modesto.