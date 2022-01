Trento-Pro Vercelli 0-0 Buon punto

Trento-Pro Vercelli 0-0

TRENTO: Marchegiani; Osuji (Ruffo Luci dal 64'), Nunes, Carini, Simonti; Bearzotti, Seno, Caporali; Pasquato (Belcastro dal 64'); Barbuti (Chinellato dall'84'), Pattarello (Vianni dal 75'). A disp. Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Oddi, Belcastro, Chinellato, Scorza, Raggio, Dionisi, Ruffo Luci, Vianni. All. Parlato.

PRO VERCELLI: Valentini (Mattia Rizzo dal 46'); Minelli, Masi (Macchioni dal 15'), Auriletto; Bruzzaniti, Emmanuello, Louati (Belardinelli dal 74'), Crialese; Della Morte (Luca Rizzo dal 60'), Panico (Rolando dal 60'), Comi. A disp. Tintori, Rizzo, Rolando, Paolucci, Belardinelli, Clemente, Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo. All. Lerda.

Arbitra il signor Di Cicco di Lanciano

Ammoniti: Crialese della Pro Vercelli; Nunes del Trento.

PRIMO TEMPO

Assedio della Pro all'area del Trento, sfortunata però: prima Comi incoccia il palo con un bel colpo di testa in tutto, poi la sfera di stampa sulla traversa sul tiro di Emmanuello. È il 5'.

15': infortunio a Masi, che lascia il campo di gioco; al suo posto Macchioni.

Il terzetto di difesa adesso si posiziona così, da destra a sinistra: Auriletto, Minelli, Macchioni.

27': pericolosa incursione del Trento con Pattarello, salta Auriletto con una gran chiusura.

30': Trento ancora pericoloso con Barbuti che salta Valentini, ci mette una pezza Macchioni.

Bella partita, comunque: le due squadre vogliono i tre punti

33': classe ed eleganza di Della Morte che si libera e sferra un tiro, ben neutralizzato dal numero uno del Trento, Marchegiani.

Ottima l'intesa nella catena di sinistra tra Crialese e Panico.

38': Emmanuello a Bruzzaniti: tiro dal limite, para Marchegiani.

SECONDO TEMPO

Secondo cambio per Lerda: la Pro si presenta con il giovane Rizzo in porta, problemi fisici, evidentemente, per Valentini.

Subito una bordata di Comi, risponde Marchegiani. Risponde il Trento con Barbuti, palla alta.

Brutto fallo di Nunes ai danni di Comi: per l'arbitro non è da cartellino giallo, mah.

60': due cambi, Lerda manca in campo Rolando e Rizzo, escono Della Morte e Panico.

Rizzo e Rolando si posizionano dietro a Comi, da un punto di vista tattico non cambia nulla.

64': sbilanciato, Ruffo Luci, neo entrato del Trento, solo solissimo non impatta bene sulla sfera e grazia Mattia Rizzo.

72': Lerda gioca la carta Belardinelli, che prende il posto dell'esordiente Louati.

Nel Trento esce Pattarello, l'attaccante più insidioso e veloce.

Cinque di recupero, non succede nulla di rilevante.