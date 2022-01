Al volante di una Porsche Panamera con un tasso alcolico di tre volte superiore al limite

Fermato nella notte, a bordo di una Porsche Panamera, con in tasso alcolico di quasi tre volte superiore al limite consentito.

Un uomo di nazionalità georgiana, 35enne, già noto per numerosi precedenti penali così come il passeggero che aveva in auto, è stato denunciato dalla Polizia Stradale del Distaccamento di Varallo al termine di un controllo avvenuto nella notte a Oldenico.

La vettura sulla quale l'uomo viaggiava è stata fermata intorno alle 2,30 di notte nell'ambito dei normali controlli relativi alla sicurezza: entrambi gli occupanti sono risultati già noti per numerosi precedenti penali, come emerso dai riscontri ottenuti dalla consultazione delle banche dati specifiche. Sottoposto a controllo etilometrico, il conducente è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1.40 g/l: è stato denunciato all’ autorità giudiziaria di Vercelli, con conseguente ritiro della patente ai fini della sospensione e decurtazione di 10 punti dalla stessa.