Finisce con l'auto nel canale Cavour: salvato dai Vigili del Fuoco

Finisce con l'auto all'interno del canale Cavour e, per sua fortuna, riesce a uscire e salire sul tettuccio della vettura completamente inabissata nelle acque gelide.

Se l'è vista davvero brutta un automobilista, messo in salvo, intorno alle 18, dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli, interventi in strada dell'Alberetto, al confine tra Albano e Villarboit per un incidente stradale con autovettura finita all'interno del canale Cavour.

All'arrivo, il personale dei Vigili del Fuoco ha trovato l'automobilista in una situazione di grave pericolo, sul tetto della propria autovettura che era ormai completamente immersa nelle acque.

Tramite tecniche di soccorso fluviali-alluvionali, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il malcapitato con un mezzo di salvataggio, portandolo a riva per poi consegnarlo alle cure del 118 sopraggiunto sul posto.

Alla ricostruzione della dinamica dell'incidente sta lavorando una pattuglia dei carabinieri di Albano Vercellese.