Aumenta la pressione sul pit stop tamponi: tornano divieti di sosta e corsia dedicata

Tornano i divieti di sosta e la corsia dedicata, nella zona di via Colombo che consente di accedere al pit stop vaccini dell'Asl. A distanza di poco più di un anno, torna sotto pressione l'area tamponi dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Il diffondersi dei contagi, con la conseguente necessità di effettuare un maggior numero di test molecolari sta nuovamente mettendo in difficoltà la viabilità della zona.

Un'ordinanza della Polizia locale stabilisce che, sino a cessate esigenze, nei giorni feriali, dalle 8 alle 13, è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Cavalcanti e piazza degli Alpini su ambo i lati e in via Cavalcanti, ne tratto compreso tra corso Avogadro di Quaregna e via Colombo, sul lato numeri civici dispari.

Inoltre, in via Cavalcanti e via Colombo, sul lato destro a partire da corso Aviogadro di Quaregna sino a via Colombo 25 è temporaneamente istituita una corsia di marcia riservata ai veicoli diretti alla struttura di accertamenti medici COVID-19.