"A Christmas carol”: musical di Natale per la Stagione al Civico

Apre con un grande musical made in Italy con musiche, testi e arrangiamenti originali, che trasforma in gesto teatrale una storia intramontabile, capace di parlare al cuore di tutti. La Stagione di Piemonte dal Vivo debutta al Teatro Civico con una classica storia di Natale "A Christmas carol" in programma sabato 18 dicembre alle 21.

Scritto e diretto da Melina Pellicano, con musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, liriche di Marco Caselle, coreografie di Melina Pellicano e coreografie Tap di Davide Accossato, lo spettacolo riprende il testo di Dickens e, lo porta davanti al pubblico affidando a Tiny Tim (il figlio piccolo di Bob Cratchit, impiegato di Scrooge), il compito di "raccontare come stanno le cose": «Ho scelto di aprire lo spettacolo con il monologo e la canzone del piccolo Tim - spiega Melissa Pellicano - per affidare ad un bambino il compito di spiegare al pubblico il punto di vista di un bambino che guarda al mondo con occhi limpidi e senza giudizio. Tiny Tim racconta infatti che Scrooge "non è capace di sorridere ed è sempre in collera con chiunque gli rivolga la parola" ma che in realtà "è soltanto solo" e nessuno dovrebbe rimanere solo a Natale».

Dopo le anteprime del 2017 e lo splendido tour del 2018, che ha registrato tutti i teatri con sold-out con la partecipazione totale di circa 40.000 spettatori, lo spettacolo torna sulle scene con un tour nazionale.

Prevendite online attraverso il sito di Piemonte dal Vivo. Sabato la biglietteria del teatro è aperta a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.