Qualità della vita: Vercelli e provincia conquistano 5 posizioni

Vercelli e provincia risalgono 5 posizioni nella classifica del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita 2021, piazzandosi in 48° posizione a livello nazionale, quarta tra le piemontesi. A guidare l'annuale classifica del quotidiano economico è Trieste, seguita da Milano e Trento.

Vercelli registra la sua performance migliore nel campo delle riqualificazioni energetiche, cioè degli investimenti oggetto di detrazione fiscale in euro per abitante, dove si piazza al terzo posto a livello nazionale, mentre indossa la maglia nera - 106° in classifica nazionale, per la diffusione di aziende agrituristiche ogni 100 km2.A livello di macro aree di analisi Vercelli è al 5° posto su 107 (conquistando 18 posizioni rispetto al 2020) nel settore giustizia e sicurezza; al 16° posto per ricchezza e consumi (settore nel quale la provincia sale di 10 posizioni), 46° per ambiente e servizi (altro comparto in crescita che vedono Vercelli conquistare 19 posizioni rispetto al 2020). Il territorio di pone al 46° posto anche nel settore cultura e tempo libero, ma in questo caso con un crollo di 20 posizioni rispetto all'anno scorso. Male, infine, anche il settore affari e lavoro che vedono il vercellese in 85° posizione con un calo di 15 posizioni e demografia e società, che vedono il territorio al 99° posto nazionale con una discesa di 5 posizioni rispetto all'anno scorso.

Guardando al dettaglio delle singole macroaree, e partendo dal settore "affari e lavoro", il territorio si conferma virtuoso sul versante della sicurezza, con gli incidenti sul lavoro ampiamente sotto la media nazionale (8,4 con esiti mortali o di invalidità permanente ogni 10mila occupati) ma si conferma fanalino di coda nazionale per start up innovative (1,8 ogni mille società di capitale con 106 posizione nazionale) e per ore di Cassa integrazione autorizzate: 397,8 a fronte di una media nazionale di 135,7 che collocano il vercellese al 104° posto nazionale.

Ottimi i dati sul tema della sicurezza, con indicatori pressoché sempre sotto la media nazionale ad eccezione dei delitti e delle truffe informatiche i cui valori si collocano nella media nazionale.

Poco positivi invece, i dati demografici, a partire dalla speranza di vita, minore di quasi due anni rispetto alla media nazionale (80,1 anni contro gli 82 di media nazionale); male anche gli indicatori relativi al quoziente di natalità, con 5,9 nati vivi ogni mille abitanti a fronte del 6,5 di media; più elevati anche l'utilizzo di farmaci per la depressione e per le malattie croniche. E' invece più basso della media nazionale il tasso di casi covid: 43,3 ogni mille abitanti a fronte dei 47 nazionali.

Nel settore ambiente e servizi è soprattutto il capoluogo a incidere: positivamente sul versante delle piste ciclabili e della differenzia; in senso negativo invece, per quanto riguarda il trasporto pubblico e la qualità dell'aria. Molto bene, invece, la somma degli indicatori relativi alle offerte per i giovani (12 parametri, tra cui: aree sportive all'aperto, età media del primo figlio, concerti, discoteche, nuzialità) che colloca Vercelli al 4° posto nazionale. Un investimento sul futuro, si spera, visto che al momento i giovani sono pochi. Viceversa il territorio non brilla per offerta per gli anziani: in questo caso i 12 parametri (tra cui importo pensioni, assistenza domiciliare, infermieri, biblioteche, orti urbani) collocano il vercellese all'84° posto nazionale.

A penalizzare pesantemente il settore cultura e tempo libero sono il patrimonio museale, le aziende agrituristiche e il verde storico, che trascinano verso il basso un settore dove, per la gran parte i valori sono superiori alla media nazionale.

