Biud10: consegnato il contributo annuale a TataMia. Intanto si pensa al nuovo progetto

Biud10 prosegue con le sue attività a sostegno dei progetti creati, nel corso degli anni, in memoria di Andrea Bodo. «Lo scorso 10 dicembre abbiamo consegnato un assegno dell’importo di 15mila euro a sostegno delle spese di gestione ordinaria del mIcronido “Andrea Bodo” per Tata Mia - spiegano dall'associazione - Con questa ultima donazione, abbiamo raggiunto anche per l’anno 2021 la somma di 30mila euro. Somma che annualmente raccogliamo per sostenere il Micronido dedicato ad Andrea. Per il 2022, questo impegno sarà rinnovato e si aggiungerà al nuovo progetto su cui stiamo già lavorando».

Intanto è stata accreditata la somma relativa al 5×1000 per l’anno 2020. «Grazie alla vostra generosità è ancora una volta davvero importante 17.511,74 euro - aggiungono -. Con questo importo ci attestiamo nuovamente tra le prime Onlus nella nostra provincia nella categoria volontariato. Il risultato raggiunto è straordinario e anche durante questi mesi “complicati” abbiamo avuto la dimostrazione che il vostro grandissimo supporto continua a crescere».

Negli ultimi mesi, Biud10 ha inaugurato i nuovi ambulatori realizzati per la Pediatria del Sant'Andrea e si sta preparando a lanciare il grande progetto per il prossimo anno. Un'altra sfida per realizzare attività di eccellenza a favore dei bambini, nel ricordo di un grande amico che non c'è più.