Francesco Modesto richiamato alla guida del Crotone.

L'ex tecnico della Pro Vercelli aveva allenato la squadra calabrese per le prime dieci giornate, ottenendo una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Pochi, insomma, i sette punti racimolati (media 0,70).

La dirigenza aveva optato, quindi, per il suo esonero, sostituendolo con l'esperto Pasquale Marino. Che però ha fatto peggio: un solo pareggio e ben sei sconfitte in sette gare.

Ecco i risultati ottenuti dal Crotone.



Gestione Modesto:

Crotone-Como 2-2

Cittadella-Crotone 4-2

Crotone-Reggina 1-1

Brescia-Crotone 2-2

Crotone-Lecce 0-3

Cosenza-Crotone 1-0

Crotone-Ascoli 2-2

Crotone-Pisa 2-1

Alessandria-Crotone 1-0

Crotone-Benevento 0-2

Gestione Marino:

Frosinone-Crotone 2-1

Crotone-Monza 1-1

Perugia-Crotone 2-0

Crotone-Vicenza 0-1

Ternana-Crotone 1-0

Crotone-Spal 1-2

Cremonese-Crotone 3-2

Questo il comunicato della Società dopo la sconfitta di oggi maturata sul campo della Cremonese per 2 reti a tre.

Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al suo posto ritorna Francesco Modesto.

La società ringrazia mister Marino e i suoi collaboratori per il grande impegno profuso durante l’ultimo periodo.

La squadra rimarrà in ritiro – come da programma – fino alla gara di Coppa Italia di martedì prossimo contro l’Udinese, prima di fare rientro in città nella giornata di mercoledì per affrontare nella massima concentrazione gli ultimi obiettivi dell’anno solare.

L'obiettivo, adesso, è la salvezza. Magari rinforzando una squadra che ha deluso da tutti i punti di vista.