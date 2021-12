Incidente nei boschi intorno a Serravalle Sesia, dove un uomo di 86 anni ha avuto una gamba schiacciata da un trattore.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione: il pensionato, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Maggiore di Novara, dove i medici si stanno adoperando per ridurre le conseguenze dell'incidente.