Donne&Riso e Soroptimist: mille euro per il centro antiviolenza Eos

Sono stati raccolti mille euro grazie alla distribuzione delle clementine organizzata da Donne&Riso e Soroptimist nell'ambito della campagna "Orange the world" contro la violenza sulle donne.

In meno di due ore sono state esaurite le scorte di due quintali e mezzo di agrumi prodotti da aziende calabresi gestite da donne associate a Confagricoltura, raccogliendo un rilevante contributo consegnato al centro anti violenza Eos. La struttura comunale, attiva da poco più di due anni, nel 2021 ha già seguito oltre 110 donne, offrendo consulenze legali, psicologiche, aiuti materiali, e, in diversi casi, avviando le pratiche per il trasferimento delle donne stesse in strutture protette, lontano da mariti e compagni maltrattanti.

«Siamo felici di questa donazione, sono risorse che saranno sicuramente utili ad aiutare le donne - ha detto l'assessore alle Politiche Sociali Ketty Politi, ricevendo l'assegno da Natalia Bobba (Donne&Riso) e Rita Chiappa (Soroptimist) - le iniziative per la giornata contro la violenza nei confronti delle donne sono state molte in città, e anche nei giorni successivi: tra i testimonial della campagna anti violenza abbiamo avuto molti sono uomini, e questo è un atteggiamento di grande sensibilità».

«Siamo soddisfatte del risultato ottenuto: un team di donne per le donne che sicuramente ripeterà quest'esperienza» ha aggiunto Bobba.

Anche Rita Chiappa rileva come «Si sia avuto un ottimo riscontro, spero che il nostro contributo sia veramente utile a sostenere la donne in difficoltà».

E così sarà: «La somma ci aiuterà ad acquistare indumenti e tutti gli effetti personali che sono utili alle donne che scappano da una situazione difficile, senza avere la possibilità di portarsi nulla» spiega Alessandra Pitaro, dirigente del Settore Politiche Sociali.