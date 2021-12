Lions: 200 borsoni di alimenti affidati al banco di via Paggi

Anche quest’anno come già nel 2020, il Lions Club Vercelli dedicherà il Natale 2021 alle famiglie vercellesi nella necessità.

Lo scorso anno infatti, si confezionarono ben 150 grandi borse contenenti generi alimentari di ogni tipo e quest’anno, anche grazie ad alcune donazioni, il numero dei borsoni allestito è salito a ben 200 unità.

E’ con estrema gioia che il presidente del Lions Club Vercelli Giuseppe Viazzo presenta la nuova iniziativa, che tutto il Consiglio Direttivo ha approvato all’unanimità con il pieno consenso di tutti i soci che hanno anche partecipato alla realizzazione delle borse, replicando quella dello scorso anno ideata dal past president Vincenzo Antona.

Quest’anno e anche forse più del 2020, le famiglie vercellesi (e non solo) in difficoltà, sono moltissime e assistiamo ad una evoluzione preoccupante in quanto gli effetti di Covid e lockdown, stanno facendo registrare una ricaduta negativa a medio lungo termine.

Anche quest’anno, estremamente soddisfatto dalla certosina, capillare, trasparente e precisa opera di consegna effettuata nel 2020, il Lions vercellese riaffida il faticoso ma gratificante compito, alle sapienti mani del “Guppo alimentare di via Paggi”. Wanna Goddi e Valeria Simonetta infatti, da due anni e più, stanno svolgendo per la città un’opera lodevolissima di raccolta e consegna a favore di numerose famiglie nella necessità.

Ogni borsone consegnato (dal peso di oltre 18 kg) conterrà una lettera del Lions alle famiglie a firma del presidente Giuseppe Viazzo che nell’ultimo passaggio recita cosi: …. Il motto del Lions è “servire”, ovvero aiutare chi si trova nelle difficoltà e nelle necessità di ogni genere. Il piccolo gesto attraverso questo dono, vuole essere un messaggio di vicinanza in uno dei periodi più strani e difficili del dopoguerra.