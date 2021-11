Vercelli si accende con le luci del Natale 2021 - FOTO

Una piazza Cavour affollata di famiglie e bambini ha seguito, nel tardo pomeriggio di sabato, l'accensione del grande albero di luci e delle illuminazioni natalizie che, per tutto il periodo dello shopping e delle festività di fine anno, rallegreranno le strade della città. Oltre 50 le vie illuminate grazie all'impegno di commercianti, Comune, Atena Iren e sponsor privati: si va dal Cervetto all'Isola, dai Cappuccini al Concordia per arrivare al Canadà. E, ovviamente, il centro storico, dove fanno bella mostra di sé due installazioni luminose: il grande albero di Natale realizzato da Atena Iren nella parte della piazza che dà verso Via dei Mercati e il Rialto, e il mappamondo luminoso che, in Piazza dei Pesci, è stato già ammirato da moltissimi bambini.

A ritmare il count-down il sindaco Andrea Corsaro con gli assessori Mimmo Sabatino e Ketty Politi, il presidente di Ascom Angelo Santarella, l'amministratore delegato di Atena Trading, Angelo Guidi, monsignor Pino Cavallone in rappresentanza dell'Arcivescovo e la direttrice delle Scuole Cristiane Roberta, Tricerri.

Proprio i bambini delle Scuole Cristiane, con i loro canti, hanno accompagnato il pomeriggio. Per il secondo anno, sono costretti a trasformare in virtuale il tradizionale presepe vivente che in passato aveva accompagnato l'Avvento dei vercellesi. Così, sullo schermo installato nella capanna già allestita in piazza Cavour, verranno trasmessi i video-auguri inviati da tutti i bambini delle scuole della città.