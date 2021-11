Tornano i ciclamini della Diapsi: ecco dove trovarli

Diapsi Vercelli, come molte altre associazioni nel 2020 non ha potuto svolgere molte raccolte di fondi, fondamentali per mantenere i servizi offerti. Il ritorno dei banchetti dell’associazione che segue persone con disagio psichico e le loro famiglie, è affidato a un classico del sodalizio: "I Ciclamini della Solidarietà" che si potranno avere in cambio di un’offerta domenica 28 novembre all’entrata di alcune chiese cittadine che hanno aderito all’iniziativa: San Giuseppe (ore 9 e 11); Sant’Agnese (11); Duomo (8,30, 10,30, 12); San Paolo (10 e 11); San Bernardo (9 e 11); Sant'Antonio all’Isola (10).

«Le offerte - spiegano da Diapsi - andranno a sostenere i progetti di inserimento lavorativo del laboratorio Brein di Diapsi Odv, nel quale sono inseriti diversi utenti che si trovano in condizione di marginalità o con disagio psichico, laboratorio che sta ottenendo sempre maggiori consensi sia per la creatività delle proposte che per i risultati sul fronte riabilitativo. Le offerte dei ciclamini daranno ulteriore slancio al progetto che è una vera e propria eccellenza a livello nazionale nel panorama del volontariato nazionale».