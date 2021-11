Biud10: aperte le prenotazioni per i panettoni

Sono aperte le prenotazioni per i tradizionali panettoni Biud10: un dolce pensiero per amici, parenti, colleghi, clienti ricordando Andrea Bodo e sostenendo importanti attività benefiche.

«Quest'anno non abbiamo potuto organizzare le tradizionali attività di raccolta fondi a causa dell'emergenza Covid - spiegano dall'associazione -. Tuttavie le nostre attività a sostegno dell'infanzia sono comunque proseguite. Per questo motivo le donazioni che riceviamo ogni anno grazie alla distribuzione dei panettoni diventano quest’anno ancora più importanti».



Il panettone del peso di 750 grammi nella speciale confezione Biud10 sarà disponibile anche quest’anno a 10 euro e tutto il ricavato verrà utilizzato a supporto delle spese di gestione ordinaria del Micronido “Andrea Bodo” per Tatamia e per il nuovo progetto Biud10 che verrà annunciato a inizio 2022.

Dopo la conclusione della ristrutturazione degli ambulatori pediatrici, l'associazione è pronta a cimentarsi con una nuova sfinda, sempre nel segno del ricordo e sempre a favore dei bambini.

«Per consentirci di gestire al meglio la distribuzione vi chiediamo, se possibile, di ordinare confezioni complete da 12 pezzi, anche se vi confermiamo comunque la possibilità di ordinarne un numero inferiore - spiegano ancora da Biud10 -. Per la consegna, vi informeremo tempestivamente non appena i panettoni saranno disponibili. Le prenotazioni potranno essere fatte entro e non oltre il giorno 30 novembre rivolgendosi alla sede di Biud10 Onlus in via Verdi 27 a Vercelli (tel. 0161 218860 – mail: info@biud10.org) oppure contattando uno dei responsabili di Biud10».