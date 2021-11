Inhassoro: ripartite le attività della scuola Ipsia Acli di Vercelli

E’ finalmente riuscito a ripartire dopo il buio periodo di lockdown dovuto alla pandemia derivante dal virus Covid 19, il progetto “Giovani protagonisti dello sviluppo” finanziato dalla Cassa di Risparmio di Vercelli, dalla fondazione AVSI e realizzato da Ipsia Acli Vercelli.

Parliamo della Scuola “Estrela do Mar” di Inhassoro in Mozambico, tornata operativa dopo il lungo fermo obbligato grazie ai ricorrenti interventi di sanificazione e al rigoroso rispetto delle regole di prevenzione.

Nell’istituto si svolgono brevi corsi professionali di circa tre mesi, grazie ai quali gli studenti possono imparare a svolgere dei lavori autonomi, tipo l’elettricista per imparare a riparare i piccoli elettrodomestici, oppure il sarto per poter creare dei capi d’abbigliamento, senza dimenticare l’informatica, la falegnameria, ecc…..

Il polo educativo ha più di 700 allievi, aggiungendo il personale parliamo di una realtà che “muove” circa 800 persone.

Si è riusciti nonostante tutto a ripartire in maniera efficace e proficua grazie ai missionari vercellesi con il contributo delle Acli Nazionali e di Vercelli e il costante appoggio finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

L’obiettivo adesso sta nel legare sempre meglio la Estrela do Mar alle aziende del territorio in modo di facilitare l’inserimento dei giovani studenti al mondo del lavoro, non dimenticando l’apporto dei volontari e dei donatori che ne hanno accompagnato lo sviluppo per tanti anni.

Ricordiamo che è sempre possibile fare una donazione per sostenere la Scuola di "Estrela do Mar" gestita dalla Missione Diocesana Vercellese in Mozambico, tramite questo IBAN: IT44Y0608510000000057788875 - Banca Biverbanca - intestato a IPSIA VERCELLI. Il donatore può ottenere una detrazione del 35% al momento della dichiarazione dei redditi. Il presidente Giuseppe Bovio invierà al donatore una dichiarazione della ricezione della donazione e del relativo importo. La donazione va sempre fatta con modalità tracciabili (bonifico o assegno).

Riguardo Inhassoro, nel prossimo mese di dicembre al Circolo Acli di via Gioberti a Gattinara, dal giorno 11 al 19, si svolgerà una Mostra Collettiva di pittura con il tema “Dal riso al Rosa” dedicato a due presidenti che sono mancati a causa della pandemia, Luciano Mantovani e Alberto Rondi, oltre a diversi cari soci.

Tutto il ricavato dell’iniziativa gattinarese andrà a sostegno della Missione Diocesana in Mozambico e per sistemare la vetusta struttura del Circolo Acli che necessita di molti lavori di manutenzione, purtroppo sempre rimandati a causa della mancanza di fondi.