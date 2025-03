Due pedoni investiti, nel tardo pomeriggio di domenica, in via Massaua a Vercelli. Le informazioni sono al momento frammentarie. Una donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Vercelli, mentre un'altra persona è stata portata in codice rosso all'ospedale di Novara. Sul patto sono presenti le forze dell'ordine e i soccorsi. Notizia in aggiornamento