Urtata dal treno e sbalzata sulla banchina, finisce in ospedale in codice rosso

Gravissimo incidente nella mattina di domenica alla stazione ferroviaria di Vercelli: una donna di circa 25-30 anni è stata urtata da un treno, finendo sbalzata sulla banchina. Al momento non sono note le sue generalità visto che non sarebbero stati trovati documenti. E' stato però precisato che si tratta di una donna e non di un uomo come era trapelato in un primo momento.

Intubata sul posto dal personale del 118 chiamato per i soccorsi, la ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Vercelli.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Il treno, un interregionale proveniente da Milano, è stato fermato sul binario per gli accertamenti a cura della Polfer. Al momento sono al vaglio delle forze dell'ordine varie ipotesi.