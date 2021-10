Green pass: per i tamponi si torna alla Piastra

Si sposta alla Piastra il servizio di tamponi gratuiti per i lavoratori vaccinati in attesa di green pass e quello di tamponi rapidi a prezzo calmierato per chi non è vaccinato.

Lo rende noto l'Asl che ha anche rimodulato parzialmente gli orari del servizio (CLICCA SULLE FOTO SOTTO PER LEGGERE).

Nel mese di novembre, per quanto riguarda l’Asl di Vercelli, i tamponi gratuiti saranno fruibili ALla Piastra Ambulatoriale di via Giusti a Vercelli dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 13.

All’ospedale di Borgosesia il servizio viene fornito al pit stop dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 17.

Sarà possibile effettuare la prenotazione su www.ilPiemontetivaccina it oppure su www.salutepiemonte.it . Per i tamponi gratuiti, inserendo il codice fiscale e la tessera sanitaria sarà possibile scegliere un hot spot del proprio territorio di residenza, ma anche data e ora dell’appuntamento in base alle disponibilità. Al momento del tampone si dovranno presentare: la prenotazione l’autocertificazione che attesta la condizione di lavoratore, il certificato vaccinale rilasciato all’atto della prima somministrazione (che si può recuperare nell’area personale del sito www.ilpiemontetivaccina.it un documento di identificazione (passaporto, carta d’identità)la tessera sanitaria.

Per i tamponi a pagamento a prezzo calmierato il servizio è disponibile alla Piastra ambulatoriale di Vercelli sabato e domenica dalle 9 alle 11 e al pit stop dell’Ospedale di Borgosesia sabato e domenica dalle 13 alle 15. Gli utenti potranno pagare in loco tramite POS o esibire la ricevuta di pagamento cartacea se si è utilizzato il servizio online PAGO PA disponibile tramite il sito www.salutepiemonte.it. Il costo è di 15 euro.