Fontanetto Po: si allarga il focolaio. Positivi 28 su 32 ospiti della Rsa

Sono 28 gli ospiti della Rsa di Fontanetto Po attualmente positivi al Covid a fronte di 32 ricoverati.

Si allarga, dunque, il focolaio rilevato la scorsa settimana nel corso dei controllo di routine condotti dall'Asl Torino 4 a Palazzo Caligaris. I tamponi molecolari effettuati su tutti gli anziani e sul personale hanno rilevato casi di positività anche su alcuni operatori, tutti posti in quarantena nelle proprie abitazioni. Al momento, secondo quanto ha comunicato il sindaco, Riccardo Vallino, nessuno dei positivi accusa sintomi che possano far temere per un peggioramento delle condizioni di salute, nonostante l'età avanzata delle persone coinvolte.

Anziani e personale erano vaccinati con doppia dose.

«C’è stata un’evoluzione negativa che ha interessato altri ospiti oltre al personale che vi lavora - ha comunicato il sindaco - Gli ospiti sono asintomatici e stanno bene, sono in isolamento e la direzione della struttura sta provvedendo a seguire i protocolli sanitari del caso. Il personale risultato positivo è in isolamento nelle proprie abitazioni ed è seguito dal proprio medico di base. La direzione sanitaria della struttura ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la Casa di Riposo, tutte le strutture competenti sono costantemente informate».

Asl e direzione della struttura si stanno anche occupando di ricostruire la catena di trasmissione per poter effettuare tutti i tracciamenti del caso.

A Fontanetto Po, prima dello scoppio del focolaio, era presente un solo caso di positività che riguardava un donna ricoverata presso una struttura sanitaria diversa che nulla aveva a che fare con la Rsa del paese.