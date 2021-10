«Pellet fantasma: pagato l'anticipo ma del combustibile nessuna traccia»

Uno sconto allettante, il pagamento di un anticipo, poi il saldo dell’ordine e infine il prodotto che non arriva. È la disavventura capitata a decine di consumatori, che hanno deciso di rivolgersi all’associazione Codici per cercare di ottenere la consegna della merce o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute. Parliamo di pellet, un prodotto che a volte fa rima con truffa ed è quello in cui temono di essersi imbattuti gli utenti che si sono affidati all’azienda "A Tutto Pellet".

«Abbiamo deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri per verificare quanto ci è stato segnalato – afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – e ci riferiamo a una vicenda ingarbugliata, che sembra un giallo e che di sicuro è un incubo per i consumatori che ci hanno contattato. Parliamo, infatti, di una spesa media di 700 euro, con casi che arrivano anche a 1.500 euro per un prodotto scelto per il riscaldamento di casa, quindi un bene importante ora che è arrivato il freddo. L’azienda ha sede in provincia di Vercelli, a Gattinara, ma ci sono annunci anche sui social network».

Il campanello d’allarme è scattato quando ai consumatori che avevano effettuato e pagato l’ordine non è stata consegnata la merce e, alla richiesta di chiarimenti, gli è stato spiegato che c’è stato un lutto nella ditta e per questo motivo la consegna era stata posticipata. Passano i giorni, ma della merce nessuna traccia ed è a quel punto che la vicenda si tinge di giallo.

«Alcune persone – dichiara Giacomelli – si sarebbero recate al capannone della ditta, trovandolo vuoto, mentre altre si sarebbero recate a Milano dove si trova la sede legale di una società legata alla ditta, non trovando nulla di riferibile alla società a quell’indirizzo. Tanti punti interrogativi su cui è necessario indagare. Dal canto nostro, abbiamo attivato l’ufficio legale al fine di fornire tutta l’assistenza necessaria ai consumatori».

I consumatori che hanno effettuato un ordine all’azienda "A Tutto Pellet" e hanno problemi con la consegna possono fare una segnalazione e richiedere l’assistenza legale dell’associazione Codici telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.<wbr></wbr>org.