Momenti di paura per due escursionisti persi nella nebbia

Brutta avventura per due escursionisti che, durante la salita alla cima Lampone, nel comune di Carcoforo, sono rimasti disorientati a causa della nebbia. Nel pomeriggio di mercoledì, dopo aver invano tentato di recuperare i punti di riferimento per scendere a valle, hanno dovuto chiedere aiuto.

L'allarme è scattato oco prima delle 15,30: nelle ricerche sono state impegnate squadre dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto nell'area per il recupero dei due escrsionisti, utilizzando l'elicottero in una piccola finestra di schiarita.

I due dispersi, in buone condizioni di salute, sono scesi a valle in serata, accompagnati dai soccorritori.



Grazie alla grande sinergia delle Sale Operative e dei soccorritori dei tre corpi, i due escursionisti sono stati rintracciati rapidamente e la brutta avventura si è conclusa senza particolari conseguenze.