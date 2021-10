Pagelle Pro Vercelli (a Renate)

TINTORI: 5

Un'uscita folle. Poi una parata incredibile, da grande portiere. Incolpevole sul primo gol, ha invece delle responsabilità sul secondo quando si fa sorprendere da un rimbalzo strano della palla. Difficile, comunque, assolverlo.

CRISTINI: 6

Presidia bene la sua zona, va un po' in difficoltà quando deve contenere Morachioli.

AURILETTO: 5,5

Grande partita fino al 68', quandoi Galuppini lo aggira per poi fulminare Tintori. Peccato, perché nel primo tempo non aveva fatto rimpiangere Macchioni.

MASI: 6,5

Impeccabile tanto nel contenere quanto nell'impostare.

CRIALESE: 6

Gara ordinata, più a contenere che altro.

DELLA MORTE: 6,5

Ottima prestazione come esterno di centrocdampo. Corsa e vivacità.

VITALE: 5,5

Non male, ma pesa il suo errore che ha spianato la strada al Renate in occasione del primo gol.

BELARDINELLI: 6,5

Una gara ad alta densità agoinistica e tecnica, anche. Generoso, nel combattere fino alla fine. Peccato per il gol annullato: sarebbe stata una serata magica.

EMMANUELLO: 6,5

Prova estremamente incoraggiante. In fase di non possesso staziona a sinistra, ma quando la Pro attacca svaria su tutto il fronte, creando spesso superiorità numeri. Senza dimenticare il corner pennellato per la testa di Comi.

BUNINO: 6,5

Oltre al gol, sembrava incontenibile. Esce per il gran correre su tutto il fronte d'accatto. Bravo, e tanto, nel controllo della sfera e negli affondi.

COMI: 6,5

Oltre al gran gol di testa ha combattuto su ogni palla, con personalità.

SILENZI: 5,5

GATTO, ERRADI, IEZZI, ROLANDO: n.g.

SCIENZA: 6,5

Partita preparata nel migliore dei moduli - tanto il modulo, con la “trovata” di Emmanuello esterno anomalo ma efficace di centrocampo - con la Pro che ha dominato per settanta minuti. Cambi tardivi? Forse sì. Sta di fatto che contro una squadra di alta classifica la Pro Vercelli ha disputato un'ottima gara, la migliore dopo il filotto di successi.