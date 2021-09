Un'ambulanza sempre a disposizione per le emergenze veterinarie

Deliberato nei giorni scorsi il provvedimento che consentirà alla città di Vercelli di avere un servizio di ambulanza veterinaria, grazie ad una Convenzione con l’Associazione Ambulanze Veterinarie Italia o.n.l.u.s..

“E’ un gesto di civiltà e di sensibilità - dice il sindaco Andrea Corsaro - che ha lo scopo di garantire la tutela ed il benessere degli animali”.

Il servizio, a disposizione tra 40 giorni circa, completamente gratuito per i cittadini vercellesi, prevede: la disponibilità di un’ambulanza veterinaria 24 ore su 24, nei giorni feriali e festivi, l’intervento di primo soccorso, il trasporto alla più vicina struttura veterinaria disponibile, oppure all’ambulatorio del medico veterinario di fiducia del proprietario.

“Gli amanti degli animali avranno sempre a disposizione un numero da chiamare in caso di emergenza veterinaria, il 331/4824724 – spiega l’assessore con delega alla Tutela del Benessere Animale Patrizia Evangelisti – è un vero e proprio soccorso salvavita, infatti, un’ambulanza accorrerà con la massima urgenza per soccorrere l’animale domestico in difficoltà, che sarà assistito sul posto ed in seguito trasportato in una struttura che fornirà le cure adeguate”.

Il personale che opera sull’ambulanza è altamente specializzato in primo soccorso veterinario, ha frequentato corsi di preparazione ed aggiornamento, ed è addestrato all’utilizzo delle attrezzature utili ad intervenire sugli animali.