Basilica di Sant'Andrea: al via il maxi cantiere per il restauro di absidi e transetto

Salgono i ponteggi, nel giardino della basilica di Sant'Andrea, per l'allestimento del cantiere da quasi due milioni di euro, destinato al restauro di transetto, absidi e tiburio del monumento.

I lavori, finanziati attraverso un bando al quale il Comune aveva preso parte nel 2018, riguarderanno muri esterni, le coperture e gli elementi lapidei del tiburio, dell’abside, del transetto nord-ovest, delle cappelle absidali nord, con pulizia, stuccatura e consolidamento dei laterizi, degli intonaci, degli elementi lapidei, delle colonnine e dei camminamenti interni; la sigillatura delle piccole aperture, il posizionamento di reti che impediscano l'accesso ai volatili, il restauro delle vetrate piombate.

Sul transetto sud-est si procederà alla ricorritura della copertura, al relativo consolidamento e alla messa in sicurezza delle colonne delle gallerie e dei pinnacoli, seguendo il criterio di prevedere l’intervento nei punti di maggior degrado e operando per la messa in sicurezza della struttura in attesa che la disponibilità economica consenta di effettuare ulteriori interventi.

Un intervento che durerà circa 14 mesi nel corso del quali, per ovvi motivi di sicurezza e di presenza di impalcature e macchinari del cantiere, i giardini che si affacciano su via Brighinzio e piazzetta Guala Bichieri sanno parzialmente transennati e chiusi al pubblico, così come, per consentire l'accesso dei mezzi all'area di cantiere, verranno soppressi alcuni stalli di parcheggio.